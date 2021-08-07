A101’de %68’e ulaşan indirim çeşitliği! A101 7 Ağustos aktüel kataloğunda 10 TL üzerinde şahane kampanya!

A101'de %68'e ulaşan indirim çeşitliği! A101 7 Ağustos aktüel kataloğuyla birbirinden dikkat çeken onlarca ürün sabahın ilk saatleriyle birlikte satışa sunulurken marketlere uğrayacak olan kişiler fırsatlı ürün listesini incelemek için araştırma yapmaya başladı. Kataloğda bugünden itibaren 3'lü Clean & Funtemizlik Bezi Mf 30X30 cm, Çerezya Tuzlu Ayçekirdeği, Solo Tuvalet Kağıdı Çift Katlı 12'li, Torku Karamelce Bisküvi, Algida Dondurma Carte D'or Bitter-Kaymak-Fıstık ürünleri satışa çıktı. İşte A101 7 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri...