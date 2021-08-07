A101'de %68'e ulaşan indirim çeşitliği! A101 7 Ağustos aktüel kataloğunda 10 TL üzerinde şahane kampanya!
A101 7 Ağustos aktüel kataloğundaki tüm ürünler bugün satışa sunuldu. A101'de bu hafta sonu Peynes Beyaz Peynir 1 Kg, Mutlukovan Yayla Ova Çiçek Balı, Indo Mie Noodle Paket Jumbo Tavuklu, Dr.Oetker Çikolatalı Sos, Çerezya Tuzlu Karışık, Akmina Maden Suyu Sade, Narsprin Genel Temizlik Sıvısı, Vernel Yumuşatıcı Konsantre Gül, 3'lü Clean & Funtemizlik Bezi Mf 30X30 cm, Actıvex Sıvı Sabun Antibakteriyel, Solo Tuvalet Kağıdı Çift Katlı 12'li, Cafex Soğuk Kahve Mocha, Çerezya Tuzlu Ayçekirdeği, Algida Dondurma Carte D'or Bitter-Kaymak-Fıstık, Fruko Gazoz 2.5 L, Torku Karamelce Bisküvi, Selpak Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı ve Dardanel Ton Balığı ürünleri var.
07.08.2021 16:11
- Son Güncelleme: 07.08.2021 16:11
A101'de %68'e ulaşan indirim çeşitliği! A101 7 Ağustos aktüel kataloğuyla birbirinden dikkat çeken onlarca ürün sabahın ilk saatleriyle birlikte satışa sunulurken marketlere uğrayacak olan kişiler fırsatlı ürün listesini incelemek için araştırma yapmaya başladı. Kataloğda bugünden itibaren 3'lü Clean & Funtemizlik Bezi Mf 30X30 cm, Çerezya Tuzlu Ayçekirdeği, Solo Tuvalet Kağıdı Çift Katlı 12'li, Torku Karamelce Bisküvi, Algida Dondurma Carte D'or Bitter-Kaymak-Fıstık ürünleri satışa çıktı. İşte A101 7 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri...