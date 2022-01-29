Faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat faizleri sil baştan değişti! Bu bankalar en yüksek faizi veriyor! TEB, İNG, Odeabank ve Alternatif bank!

TEB Marifetli Hesap

TEB Marifetli Hesap kampanyası sayesinde %20 hoş geldin faizinden yararlanarak 32 günlük en yüksek mevduat faizi getirisinden yararlanabilirsiniz. Günlük vadeli olarak çalışan hesap kapsamında her gün anapara ve faizin değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Hoş geldin faizini 2.000 TL ile 1 milyon TL arasında tüm mevduat miktarı için kullanabilirsiniz.