Fed sonrası büyük bomba! Altın fiyatları için kararsız kalanlar aman dikkat! Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Altın bağlamında pozitif bir haber olan enflasyondaki düşüş yanında de faiz artırım süratinda gerileme ve bir müddet sonra da faiz indirimlerine başlanılmasına yol açması bekleniyor. Altın fiyatları Fed'in faiz artırım hamlesiyle yön bulmaya başladı. Ons altın 1957,3 dolara, gram altın da 1184,3 lira kadar yükseldi. Böylece gram altın tarihi yüksek civara ulaşmış oldu. İşte ayrıntılar...