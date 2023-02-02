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Haberler Ekonomi Fed sonrası büyük bomba! Altın fiyatları için kararsız kalanlar aman dikkat! Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Fed sonrası büyük bomba! Altın fiyatları için kararsız kalanlar aman dikkat! Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı... ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını belirtti ve faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti. Fed'in faiz kararı ardından altın fiyatlarında büyük hareketlilik yaşandı. Küresel enflasyon sorunuyla mücadele etmek bağlamında faiz artıran Fed, altının yön bulmasına yardımcı oldu. ABD'deki enflasyon bilgilerine bakıldığında son 2 aydır düşüş trendi görülüyor.

takvim.com.tr
02.02.2023 09:20 - Son Güncelleme: 02.02.2023 09:20
Fed sonrası büyük bomba! Altın fiyatları için kararsız kalanlar aman dikkat! Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Altın bağlamında pozitif bir haber olan enflasyondaki düşüş yanında de faiz artırım süratinda gerileme ve bir müddet sonra da faiz indirimlerine başlanılmasına yol açması bekleniyor. Altın fiyatları Fed'in faiz artırım hamlesiyle yön bulmaya başladı. Ons altın 1957,3 dolara, gram altın da 1184,3 lira kadar yükseldi. Böylece gram altın tarihi yüksek civara ulaşmış oldu. İşte ayrıntılar...

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Fed sonrası büyük bomba! Altın fiyatları için kararsız kalanlar aman dikkat! Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Ons Yükseldi Gram Altın Rekor Kırdı

Fed'in faiz kararı evvel 1926 dolardan prosedür gören ons altın faiz kararı ardından 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.

Fed sonrası büyük bomba! Altın fiyatları için kararsız kalanlar aman dikkat! Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Ons altındaki hareket gram altına da pozitif yansıdı ve gram altın da 1163 lira civarleinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya çıktı. Dolar kuru 18,8198 lira, euro ise 20,7420 liradan prosedür görüyor. Euro/dolar paritesi ise 1,10171 civarında bulunmakta.

Fed sonrası büyük bomba! Altın fiyatları için kararsız kalanlar aman dikkat! Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

İslam Memiş'ten Altın Yorumu

Altın fiyatlarındaki dinamiklik devam eder iken, gram altın da yeni rekorlarını kırmaya devam etmekte. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş kişilerin de aklını karıştırdı.

Fed sonrası büyük bomba! Altın fiyatları için kararsız kalanlar aman dikkat! Net tarih verildi! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Peki, altın fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek mi? Konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı;

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