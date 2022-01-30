Emekli ve memur maaşları bir kere daha artacak! Vatandaşın gönlü hoş oldu! Tüm zamlara ek 8.204 TL artış müjdesi!

2022 yılında emekli maaşlarına ilişkin tüm detaylar netleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam farkı ödemeleri ise tamamlandı. Yüzde 2,5 oranında yapılan ek zam ile memur ve emeklisinin alacağı zam oranı %30,5 olarak netlik kazanırken, TBMM Genel Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen yeni kanun ile 27 Ocak itibariyle ödemeler tamamlandı. Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinin ardından tüm gözler 3600 ek gösterge çalışmalarına çevrildi. İşte emekli maaşlarında 1.234 TL'ye varan artış hakkında son gelişmeler