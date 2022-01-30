Emekli ve memur maaşları bir kere daha artacak! Vatandaşın gönlü hoş oldu! Tüm zamlara ek 8.204 TL artış müjdesi!
Türkiye gündeminde uzun süredir ilk sıralarda yer edinen 3600 ek gösterge konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalarda artık sona gelindi. Özellikle emekli memur aylıklarında ve emekli olurken ödenecek ikramiyelerde ciddi bir artış yapması beklenen 3600 ek gösterge, birçok kamu görevlisini kapsıyor.
2022 yılında emekli maaşlarına ilişkin tüm detaylar netleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam farkı ödemeleri ise tamamlandı. Yüzde 2,5 oranında yapılan ek zam ile memur ve emeklisinin alacağı zam oranı %30,5 olarak netlik kazanırken, TBMM Genel Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen yeni kanun ile 27 Ocak itibariyle ödemeler tamamlandı. Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinin ardından tüm gözler 3600 ek gösterge çalışmalarına çevrildi. İşte emekli maaşlarında 1.234 TL'ye varan artış hakkında son gelişmeler
30 yıl hizmeti bulunan ve emekliliğe hak kazanan ilgili grup içindeki vatandaşlar için maaşlarında 1.234 TL artış görüldü. Böylece mayıs ayında Meclis'e sunulması beklenen yasanın kabul edilmesinin ardından 2022 yılının ikinci 6 ayından itibaren tüm zamlara ek olarak bu kişiler için maaş artışı söz konusu olacak.
Bir Yıllık İkramiye Tutarı 8 Bin Lira Artacak!
3600 ek göstergenin kabul edilmesi halinde emekli ve memur maaşlarında artış görülecek. Aynı zamanda ikramiyeleri de etkileyecek söz konusu çalışma ile bir yıllık ikramiye tutarının ortalama 8.204 TL seviyesinde artış göstermesi bekleniyor.
Hizmet sürelerine ve unvan, derece gibi unsurlara bakılarak değişecek artış oranları ilgili meslek grupları içindeki vatandaşları bir hayli sevindirmeyi başarmış durumda.
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