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Haberler Ekonomi EYT'yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! EYT'de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! +90 gün ekleniyor! 2000'den sonra işe girişi olanlar...

EYT'yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! EYT'de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! +90 gün ekleniyor! 2000'den sonra işe girişi olanlar...

Milyonlarca kişinin beklediği EYT yasasında son düzlüğe girildi. Düğümünü Başkan Erdoğan'ın çözdüğü EYT düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Yasa beklenirken birçok farklı detay da önümüze çıkmaya devam ediyor. Bu kritik ayrıntılar milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açıyor. Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı, her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik yolunu açıyor ve sigorta başlangıcını geriye çekiyor. Peki, kimler bu kapsama girecek? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
12.01.2023 14:19 - Son Güncelleme: 12.01.2023 14:19
EYT’yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! EYT’de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! +90 gün ekleniyor! 2000’den sonra işe girişi olanlar...

EYT'nin Meclis'e gelmesi için gün sayarken, 45 iş kolunda uygulanan yıpranma payı sigorta başlangıç tarihini öne çekebilecek. Sigortası geç yapılanların veya yapılmayanların hizmet tespit davası açması gerekiyor. Bu 45 meslekte yer alan kişiler EYT'den yararlanabilecek. Peki, kimler kapsamda? EYT'de sigorta başlangıç tarihini öne çekmek mümkün mü? İşte detaylar...

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EYT’yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! EYT’de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! +90 gün ekleniyor! 2000’den sonra işe girişi olanlar...

Merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözdü.

EYT’yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! EYT’de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! +90 gün ekleniyor! 2000’den sonra işe girişi olanlar...

EYT MECLİS'E SUNULACAK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin yasa teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 2 milyon 250 bin kişiye emekli aylığı bağlanacak.

EYT’yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! EYT’de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! +90 gün ekleniyor! 2000’den sonra işe girişi olanlar...

Prim ve süre açısından eksiği olanlar da tamamlayarak sisteme dahil olacak. Başvuru öncesi, hatalı işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin tamamlanması, yanlış meslek kodların kontrol edilmesi önem taşıyor.

EYT’yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! EYT’de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! +90 gün ekleniyor! 2000’den sonra işe girişi olanlar...

Çalışılan yıllar, çalışma süreleri emekli aylığı üzerinde etkili olacak. Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik kapısı açıyor.

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