EYT'yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! EYT'de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! +90 gün ekleniyor! 2000'den sonra işe girişi olanlar...
Milyonlarca kişinin beklediği EYT yasasında son düzlüğe girildi. Düğümünü Başkan Erdoğan'ın çözdüğü EYT düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Yasa beklenirken birçok farklı detay da önümüze çıkmaya devam ediyor. Bu kritik ayrıntılar milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açıyor. Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı, her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik yolunu açıyor ve sigorta başlangıcını geriye çekiyor. Peki, kimler bu kapsama girecek? İşte merak edilenler!
12.01.2023 14:19 - Son Güncelleme: 12.01.2023 14:19
EYT'nin Meclis'e gelmesi için gün sayarken, 45 iş kolunda uygulanan yıpranma payı sigorta başlangıç tarihini öne çekebilecek. Sigortası geç yapılanların veya yapılmayanların hizmet tespit davası açması gerekiyor. Bu 45 meslekte yer alan kişiler EYT'den yararlanabilecek. Peki, kimler kapsamda? EYT'de sigorta başlangıç tarihini öne çekmek mümkün mü? İşte detaylar...