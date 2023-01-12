EYT'LİYE TAZMİNAT HESABI! Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte maaşa göre tazminat!
Yaklaşık 2 milyon 250 bin çalışan EYT düzenlemesi çıkar çıkmaz emekli olmaya hazırlanırken, kıdem tazminatları için de destek paketi açıldı. İşverenlere verilecek uygun maliyetli kredi ile çalışanların tazminatları güvenceye alınacak. Peki paket, işverenlere ve çalışanlara neler getirecek? Detayları şöyle...
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme Meclis aşaması için gün sayarken, kıdem tazminatları için sağlanacak desteğin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı 250 milyar liralık paketteki 14 başlıktan biri de EYT Destek Paketi oldu. Peki bu destek nasıl uygulanacak? İşçilere ve işverenlere nasıl yansıyacak? İşte detayları:
* EYT'lilerin kıdem tazminatı için ne kadar kredi alınabilecek?
EYT sebebiyle oluşacak işverenin kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için 25 milyar liralık kefalet desteğiyle 34 milyar liralık kredi sağlanacak. KOBİ'ler azami 13 milyon lira, KOBİ dışı firmalar ise 29 milyon lira kredi alabilecek.
* Kredi şartları nasıl olacak?
Kredide azami 36 ay vade olacak. 6 ay geri ödemesiz sunulacak. Kredinin faiz oranı 0-24 ay vadede TLREF +200 baz puan, 24 ay üzerinde vadede TLREF + 300 baz puan olacak. İşverenler yüzde 10.99-11.99 faizle (11 Ocak'ta TLREF yüzde 8.99) kredi kullanarak EYT kıdem tazminatı yükünden kurtulabilecek. Limitin en az yüzde 70'i KOBİ'lere verilecek.
* Paketten nasıl yararlanılacak?
EYT'li çalışanlarının kıdem tazminatı için krediden yararlanmak isteyen işverenler, kampanyaya dahil olan kamu bankaları ile özel bankalara başvuruda bulunacak. Paket kapsamında yalnızca sosyal güvenlik sistemi üzerinden kıdem tazminatı ödemelerine izin verilecek.
* Kredi desteği çalışanlara nasıl yansıyacak?
Verilecek kredi sadece EYT'lilerin kıdem tazminatı için harcanabilecek. Bunun için de kıdem tazminat miktarları belirlendikten sonra ödeme her bir EYT'linin direkt şahsi hesabına aktarılacak. Çalışana kıdem tazminatını ödeyememe gibi bir risk olmayacak. Tazminat güvencesine kavuşan çalışan peşin olarak parasını alabilecek. İşveren ile peşin-taksitli ödeme gibi gerilimler yaşanmayacak.