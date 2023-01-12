EYT’LİYE TAZMİNAT HESABI! Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte maaşa göre tazminat!

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme Meclis aşaması için gün sayarken, kıdem tazminatları için sağlanacak desteğin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı 250 milyar liralık paketteki 14 başlıktan biri de EYT Destek Paketi oldu. Peki bu destek nasıl uygulanacak? İşçilere ve işverenlere nasıl yansıyacak? İşte detayları: