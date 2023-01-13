ŞOK 12-17 Ocak FİYAT LİSTESİ! 15'li 45 TL'ye satışta! Beyaz eşya, ekstra ürünler... Yeni gün geldi ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı!
ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri açıklanırken, 1000 üründe fiyatları sabitleme uygulaması da dikkat çekti. Şok zincir marketleri ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu. ŞOK CEO'su Uğur Demirel, "Müşterilerimize hoş bir sürpriz yaptık. Belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak" dedi. İşte ŞOK 12-17 Ocak aktüel ürünler kataloğu...
13.01.2023 09:01 - Son Güncelleme: 13.01.2023 09:02
ŞOK'un yeni gün aktüel ürünler kataloğu çıktı. 12 Ocak'tan 17 Ocak'a kadar geçerli onlarca üründe indirim geçerli olacak. Bu hafta indirimli ürünler arasında Çift KapılıNo-Frost Buzdolabı, Regal BM 411 IG Gri 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Altus AL 10123 D1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi, Soundcore Flare II Bluetooth Hoparlör, Soundcore Life P2i TWS Bluetooth Kablosuz 5.2 Kulaklık, eufy Security 360Derece Dönebilen Kamera yer alıyor. Özellikle 15'li 45 TL'ye satışa çıkan ürün dikkat çekti. İşte ŞOK 12-17 Ocak FİYAT LİSTESİ!