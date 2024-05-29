SSK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş grafiğiniz! 1990 1996 1999 2006 gün hesap cetveli

Yoğun iş temposu ve şehir hayatının getirdiği stres birçok kişiyi erken emeklilik hayalleri kurmaya yönlendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek isteyenler için esnek emeklilik şartlarını yeniden düzenledi. Artık belirli prim ve yaş şartlarını yerine getirenler, emeklilik yaşını öne çekebilecek.
Erken emeklilik doğru planlama ve bilinçli adımlar gerektiren bir süreçtir. Bu süreç sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş gibi kritik faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. SGK'nın sunduğu esnek şartlar, vatandaşların bu süreci daha kolay yönetmelerini sağlıyor.
ERKEKLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme ve 60 yaş.
09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş.
24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş.
24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş.
24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş.
24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş.