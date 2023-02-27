EYT'de 4 maddelik Meclis finali! 3600 kısmi emeklilik+5000 primle 50-55 yaş barajı oylanacak! 99 ö. sigorta 15-20-25 yılı olan EYT fanusunda! Staj, son 3,5 yıl, 1261 prim...

EYT yasası için Meclis'in süreci 28 Şubat'ta başlıyor. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanları kapsayacak yasada değişikliler olacak mı merak ediliyor. Bilindiği üzere yasa taslağı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmüş ve 4 madde olarak kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilmişti. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de şartlar değişecek mi? İşte detaylar...