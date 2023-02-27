İŞKUR 9.750 TL maaşla 94.028 işçi alacak! Kamuya, belediyeye KPSS'siz imtihansız! 19-45 yaş arası başvurular alınıyor! Güvenlik, temizlik personeli, büro çalışanı...
İŞKUR Mart ayı işçi alımı ilanları hakkında aramalar hız kazandı. İŞKUR tarafından duyurulan yüzlerce yeni ilanla her hafta binlerce kişi iş buluyor. Kurumların yayınladığı ilanlarla beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi birçok alanda personel alımı yapılıyor. Geçen ay binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam etmek üzere Mart ayında 94 bini aşkın personel alımı hazırlığına başladı. Bu kapsamda vatandaşlar özellikler şimdi İŞKUR üzerinden hangi alanlara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İŞKUR Mart ayı ilanları!
27.02.2023 21:20 - Son Güncelleme: 27.02.2023 21:20
Mevcut alımlarda özel sektör yaklaşık 94 bin işçi arıyor. İmalat ve hizmet sektörü başı çekiyor. İlk 2 ayda (Ocak - Şubat) sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'satış danışmanı / uzmanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte İŞKUR Mart ayı personel alımı ilanları!
Bu yıl 143 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için yaklaşık 94 bin işçi aranıyor. İmalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor
İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.