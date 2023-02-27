İŞKUR 9.750 TL maaşla 94.028 işçi alacak! Kamuya, belediyeye KPSS’siz imtihansız! 19-45 yaş arası başvurular alınıyor! Güvenlik, temizlik personeli, büro çalışanı...

Mevcut alımlarda özel sektör yaklaşık 94 bin işçi arıyor. İmalat ve hizmet sektörü başı çekiyor. İlk 2 ayda (Ocak - Şubat) sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'satış danışmanı / uzmanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte İŞKUR Mart ayı personel alımı ilanları!