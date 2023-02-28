2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! SSK, Bağkur’luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler için şimdi de intibak yasası gündeme geldi. Kulislerde görüşüldüğü iddia edilen intibak zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olarak işe girenlerin emeklilik yaşını da öne çekebilecek çalışmaların yapıldığı ileri sürülüyor. Önceki yıllarda intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirildi. Peki, 2023'te emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...