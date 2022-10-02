EYT’te tüm hesaplar sil yeni baştan! İlk etapta EYT’li sayılmayacaklar! 44-45-46 yaş + 4400, 5000, 7000 primle emeklilik tablosu! Staj ve çıraklığa EYT hattı!

Milyonlarca çalışan iş hayatına 18 yaşının altında başlıyor. Peki 18 yaş altındaki sigorta geçerli mi, bu primler EYT kapsamında mı, nasıl hesaplanıyor, staj ve çıraklıkta 18 yaş altı sayılacak mı? Soruları bu kapsamda merak edilip araştırılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin staj ve çıraklık sigortası ile hayata başlayan vatandaşlara bu sürelerin sayılması noktasında çalışma yapılacağını müjdeledi. İşte merak edilen detaylar!