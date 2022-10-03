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Haberler Ekonomi 8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat'ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! Promosyonda SON kampanya...

8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat'ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! Promosyonda SON kampanya...

Emekli promosyonu için son gün araştırılıyor. Promosyonlar dışında bankalar emekliye ek fırsatlar da sunuyor. Emekli maaş ödemesi için henüz banka değişikliği yapmayanlar son tarihi sorguluyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.10.2022 09:25 - Son Güncelleme: 03.10.2022 09:25
8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat’ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! Promosyonda SON kampanya...

Promosyon uzatıldı mı, emekli promosyon son gün ne zaman? Emekli maaşına yapılan zammın ardından, emekliler yeni dönemde maaşlarını farklı bankalara taşımak için promosyon tekliflerini değerlendirmeye başladı.

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8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat’ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! Promosyonda SON kampanya...

ZİRAAT BANKASI

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon veriyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat’ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! Promosyonda SON kampanya...

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat’ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! Promosyonda SON kampanya...

TEB

Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 3.800 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.575 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor.

8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat’ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! Promosyonda SON kampanya...

QNB FİNANSBANK

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.

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