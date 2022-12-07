EYT’siz emeklilikte YENİ YAŞ ÇİZGİSİ! 10-15 yıl + 1999-2002-2005-2008-2011-2014 sonrası sigorta girişliler EYT’ye gerek kalmadan emekli olacak! 42, 43, 52, 54, 56, 58 yaşında...

Erken emeklilikle ilgili bazı kritik rakamlar bulunuyor. Emeklilikte 3.600 ve 5.400 rakamları oldukça önemli. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül haberimizde!