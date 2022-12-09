EYT son dakika haberi!.. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. "EYT yaş sınırı şartı olacak mı" sorusu gündeme gelirken Bakan Bilgin, "En kapsamlı düzenleme yapacağız" ifadeleriyle yanıt verdi. Bakan Bilgin EYT'yi ocak ayından önce Meclis'e getirmeyi çalıştıklarını belirtti. İşte 8 Aralık 2022 Perşembe tarihli Bakan Bilgin'in EYT'de son durum açıklaması.

''EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteci tanıdıklarım, doğrudan doğruya EYT'li olan yurttaşlarımız hep bu soruyu soruyorlar; niye uzadı? Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. En son odaları dinlemeye başladık. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren, 'benim kıdemli çalışanlarım yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşüğü yüzde 10, biz bunları kaybetmek istemeyiz, ama mali yükü var' deniyor. Başka tekliflerde bulunanlar, şunu öteleyin diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var.

"OCAK AYINDAN ÖNCE MECLİS'E GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Bizde büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları bulunamıyordu, o zaman dijital dönüşüm yoktu. Bütün bunları temin etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis'e paylaşacağım. Ocak ayından önce Meclis'e getirmeye çalışıyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Burada temel kriterler var. Üç kriter var. Bugün komisyonda da söyledim. Bugün yaş şartı olmasaydı Haziran ayına kadar ne kadar insan emekli olabilirdi, onu açıklamıştım. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Türkiye'nin emekçileri önümüzdeki günlerde asgari ücrette emekçilerimizden yana tavır alacağız. Sözleşmeli personel meselesini en geniş kapsamda çözdük, Meclis'e gelecek. EYT meselesi de gündeme geldiği zaman aynı kapsayıcılıkta olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.''