EYT’siz emeklilikte yeni prim, yaş şartı açıklandı! 1999-2000-2008 sigorta+ 50-53-55 yaş + 3600 günle kısmi emeklilik! En az 7.500 TL maaş verilecek! 8 yıl erken...

EYT'yi kaçıranlar için gündemde çeşitli formüller ele alınıyor. EYT yasasından primi yetmeyip yararlanamayan vatandaşlar için alternatif seçenekler bulunuyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Peki, kimler bu haktan yararlanacak? İşte detaylar...