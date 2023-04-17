EYT'siz emeklilikte yeni prim, yaş şartı açıklandı! 1999-2000-2008 sigorta+ 50-53-55 yaş + 3600 günle kısmi emeklilik! En az 7.500 TL maaş verilecek! 8 yıl erken...
EYT'yi az bir farkla kaçıranlar için kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. Kısmi emekli olanlar da 7.500 TL maaş alabilecek. Primi yetmeyenler 3600 gün formülüyle beraber 50-55 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak. İlerleyen süreçte emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre düşürülmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi için yeni adımlar atılmış olacak. İşte EYT'den yararlanamayanlar için yeni formüller ve kısmi emeklilik rehberi haberimizde...
17.04.2023 10:56 - Son Güncelleme: 17.04.2023 10:56
EYT'yi kaçıranlar için gündemde çeşitli formüller ele alınıyor. EYT yasasından primi yetmeyip yararlanamayan vatandaşlar için alternatif seçenekler bulunuyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Peki, kimler bu haktan yararlanacak? İşte detaylar...
Son dakika emeklilik ve yaş haberleri: EYT' yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor.
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir.