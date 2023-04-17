EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ve Bağkur'lular...
EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci reform için düğmeye basıldı. Kadınların emekliliğine prim ve yaş desteği ilk adım olurken, Bağ-Kur'luların emeklilik sistemi de yeniden ele alınacak. Reform çalışmaları kapsamında 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların durumu da masaya yatırılacak. İşte detayları...
EYT düzenlemesiyle 4 milyonu aşkın kişiye yaş şartı kaldırılırken, emeklilikte yeni reform için kollar sıvandı. Bu kapsamda ilk maddeyi kadınların emekliliğini kolaylaştıracak destekler oluşturacak. Bağ-Kur'luların prim sisteminin de yeniden ele alınacağı reform çalışmaları sırasında 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olduğu için EYT kapsamına girmeyenlerin durumu da masaya yatırılacak.
Bu çerçevede, ev kadınlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Çalışmayanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında, en çok da bunun 7.5 katına kadar prim yatırılıyor. Halen 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 202 lira 56 kuruş.