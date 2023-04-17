EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ve Bağkur'lular...

Bu çerçevede, ev kadınlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Çalışmayanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında, en çok da bunun 7.5 katına kadar prim yatırılıyor. Halen 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 202 lira 56 kuruş.