RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ve Bağkur'lular...

EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ve Bağkur'lular...

EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci reform için düğmeye basıldı. Kadınların emekliliğine prim ve yaş desteği ilk adım olurken, Bağ-Kur'luların emeklilik sistemi de yeniden ele alınacak. Reform çalışmaları kapsamında 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların durumu da masaya yatırılacak. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
17.04.2023 11:38 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:44
EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası olanlar ve Bağkur’lular...

EYT düzenlemesiyle 4 milyonu aşkın kişiye yaş şartı kaldırılırken, emeklilikte yeni reform için kollar sıvandı. Bu kapsamda ilk maddeyi kadınların emekliliğini kolaylaştıracak destekler oluşturacak. Bağ-Kur'luların prim sisteminin de yeniden ele alınacağı reform çalışmaları sırasında 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olduğu için EYT kapsamına girmeyenlerin durumu da masaya yatırılacak.

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EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası olanlar ve Bağkur’lular...

ÇOCUĞU OLANA YAŞ DESTEĞİ

AK Parti'nin Seçim Beyannamesi ile kadınlara hem yaş hem prim desteği verilecek.

Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilirken, ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine de devlet desteği sağlanacak.

EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası olanlar ve Bağkur’lular...

Bu çerçevede, ev kadınlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Çalışmayanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında, en çok da bunun 7.5 katına kadar prim yatırılıyor. Halen 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 202 lira 56 kuruş.

EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası olanlar ve Bağkur’lular...

YILDA 12 BİN 810 TL PRİM KATKISI

Yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyen ev kadınlarının 3 bin 202 lira 56 kuruş olan aylık primlerinin bin 67 lira 52 kuruşunu devlet karşılayacak.

EYT’Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT! Emeklilikte yeni sistem! 8 Eylül 1999 sonrası olanlar ve Bağkur’lular...

Ev kadınları aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş yerine 2 bin 135 lira 4 kuruş prim yatırarak emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden yıllık 12 bin 810 lira devlet desteği sağlanmış olacak. Asgari ücret arttıkça prim desteği de büyüyecek.

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