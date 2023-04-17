Vergisiz telefon kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI! Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır?
Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları neler soruları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Erdoğan yaptığı açıklamada " Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
17.04.2023 10:16 - Son Güncelleme: 17.04.2023 10:16
Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyeti var mı, ne zaman uygulanacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler için peş peşe müjdeler duyurdu. Buna göre yeni evlenecek gençlere faizsiz 150 bin TL kredi verilecek. Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. İlk kez cep telefonu ve bilgisayar alacaklara da vergi muafiyeti geliyor. Peki Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar şartları neler?