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Haberler Ekonomi EYT'SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR'lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...

EYT'SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR'lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkını kazandı. Primi ve yılı karşılamayan kişiler ise 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. EYT'yi kaçıranlar için alternatif güzergahlar bulunuyor. Bu kapsamda SSK ve Bağkur'luların çeşitli avantajları bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
27.04.2023 14:53 - Son Güncelleme: 27.04.2023 14:53
EYT’SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR’lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı erken emeklilik imkanlarını da bizlere sunuyor. Bu kapsamda, EYT yasasından yararlanamayanlar bazı durumlarda erken emekli olabiliyor. Peki, erken emeklilik yolları neler? İşte merak edilenler!

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EYT’SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR’lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...

1800 gün prim ve 10 yıl sigortayla erken emeklilik imkanı! Ülkemizde çalışanların emekli olması için birçok şartı yerine getirmesi gerekiyor. Yaş, yıl ve prim şartlarını sağlayanlar emekli olmaya hak kazanıyor.

EYT’SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR’lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...

Özel durumlarda ise bu şartlar aşağıya çekiliyor. EYT'ye takılmadan 4-5-6 yıl erken emekli olabilirsiniz.

EYT’SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR’lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...

Hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğrayan veya engelli kişiler daha düşük primle ve gün sayısıyla emekli olabiliyor. 3600 günden az emekliliğe malulen yani sağlık sebebiyle emeklilik adı veriliyor.

EYT’SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR’lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...

RAPOR ALMAK ŞART
1800 günden emekli olabilmek için en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak.

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