EYT'SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR'lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkını kazandı. Primi ve yılı karşılamayan kişiler ise 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. EYT'yi kaçıranlar için alternatif güzergahlar bulunuyor. Bu kapsamda SSK ve Bağkur'luların çeşitli avantajları bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler!
27.04.2023 14:53 - Son Güncelleme: 27.04.2023 14:53
Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı erken emeklilik imkanlarını da bizlere sunuyor. Bu kapsamda, EYT yasasından yararlanamayanlar bazı durumlarda erken emekli olabiliyor. Peki, erken emeklilik yolları neler? İşte merak edilenler!