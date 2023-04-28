Vergisiz iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak? Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! Vergisiz, KDV'siz, ÖTV'siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı!

2023 CEP TELEFONU TAKSİT SAYISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz yıllarda taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme yaptı. Buna göre "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.