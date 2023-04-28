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Haberler Ekonomi Vergisiz iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak? Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! Vergisiz, KDV'siz, ÖTV'siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı!

Vergisiz iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak? Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! Vergisiz, KDV'siz, ÖTV'siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı!

Vergisiz telefon fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaatleri ile ilgili yaptığı açıklamada yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu alımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Peki, vergisiz iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.04.2023 10:38 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:39
Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! Vergisiz, KDV’siz, ÖTV’siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı! iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet desteği ve vergisiz telefon, bilgisayar alımı sağlanacak. Böylelikle vergisiz telefon fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Cep telefonu alımlarında yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV alınıyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar ücreti ne kadar, kaç TL? Vergisiz iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

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Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! Vergisiz, KDV’siz, ÖTV’siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı! iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak?

VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik bir tarih açıklaması bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi.

Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! Vergisiz, KDV’siz, ÖTV’siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı! iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak?

Vergisiz cep telefonu indiriminden üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Bir defaya mahsus olarak cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi kaldırılacak.

Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! Vergisiz, KDV’siz, ÖTV’siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı! iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! Vergisiz, KDV’siz, ÖTV’siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı! iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak?

2023 CEP TELEFONU TAKSİT SAYISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz yıllarda taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme yaptı. Buna göre "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

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