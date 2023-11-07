EYT'siz 5030-3600 gün toplayan erken emekli olacak! Sigorta başlangıcını 12.5 yıl geri çekecek! SGK-SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında...

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Erken emeklilik, pek çok kişinin uzun vadeli finansal planlarının merkezinde yer alır. Ancak bu hedefe ulaşmanın anahtarı, sigorta başlangıç tarihi gibi önemli faktörlerle belirlenir. Sigorta başlangıcı, bir bireyin çalışma hayatına atıldığı ve sosyal güvenlik primlerini ödemeye başladığı ilk günü temsil eder. Bu tarih, emeklilik koşullarının belirlenmesinde kritik bir rol oynar.