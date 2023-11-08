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EYT, yaş, prim, sigorta hepsi yenilendi! 3600 ila 4500 günle 46,46,47 yaşındakilere gün doğacak! 10-15 yılı dolan 2000 sonrası SGK'lılar...

Günümüzde milyonlarca çalışanın hayali, daha erken bir emeklilik dönemi. Emeklilik için gereken yaş ve prim günü koşulları nedeniyle emeklilik hayali zorlaşabilir. Ancak, bazı meslek grupları için erken emeklilik imkanları artıyor ve bu durumun temel nedenlerinden biri "yıpranma hakkı" olarak adlandırılan özel bir durumdur. 45,46,47 yaşlarında erken emekli olabilirsiniz. Peki, kimler bu fırsattan yararnabilir? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 07:35 Güncelleme 08 Kasım 2023, 11:18
EYT, yaş, prim, sigorta hepsi yenilendi! 3600 ila 4500 günle 46,46,47 yaşındakilere gün doğacak! 10-15 yılı dolan 2000 sonrası SGK’lılar... 1

Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarında çalışan vatandaşlar için sunulan önemli bir avantajdır. Bu hakkı kullanarak çalışanlar normal şartlara göre daha erken emekli olabilirler. Peki, bu yıpranma hakkı nedir ve kimler bu avantajdan faydalanabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

EYT, yaş, prim, sigorta hepsi yenilendi! 3600 ila 4500 günle 46,46,47 yaşındakilere gün doğacak! 10-15 yılı dolan 2000 sonrası SGK’lılar... 2

Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarındaki çalışanlara erken emeklilik imkanı sunan bir avantajdır. Bu hakkın detayları şu şekildedir:

EYT, yaş, prim, sigorta hepsi yenilendi! 3600 ila 4500 günle 46,46,47 yaşındakilere gün doğacak! 10-15 yılı dolan 2000 sonrası SGK’lılar... 3

Yıpranma Hakkı (Fiili Hizmet Süresi Zammı): Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan kişilere verilen bir erken emeklilik imkanıdır.

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