EYT, yaş, prim, sigorta hepsi yenilendi! 3600 ila 4500 günle 46,46,47 yaşındakilere gün doğacak! 10-15 yılı dolan 2000 sonrası SGK'lılar...

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Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarında çalışan vatandaşlar için sunulan önemli bir avantajdır. Bu hakkı kullanarak çalışanlar normal şartlara göre daha erken emekli olabilirler. Peki, bu yıpranma hakkı nedir ve kimler bu avantajdan faydalanabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde...