EYT, yaş, prim, sigorta hepsi yenilendi! 3600 ila 4500 günle 46,46,47 yaşındakilere gün doğacak! 10-15 yılı dolan 2000 sonrası SGK'lılar...

Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarında çalışan vatandaşlar için sunulan önemli bir avantajdır. Bu hakkı kullanarak çalışanlar normal şartlara göre daha erken emekli olabilirler. Peki, bu yıpranma hakkı nedir ve kimler bu avantajdan faydalanabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarındaki çalışanlara erken emeklilik imkanı sunan bir avantajdır. Bu hakkın detayları şu şekildedir:
Yıpranma Hakkı (Fiili Hizmet Süresi Zammı): Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan kişilere verilen bir erken emeklilik imkanıdır.