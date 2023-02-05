EYT'siz 3 yıl sigortayı geri çekecek! 2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek...
Ülkemizde yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş tarihine göre bazen düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Belli tarihler ve şartlarla bazı vatandaşlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? EYT kapsamına girmeyenler nasıl emekli olacak? İşte detaylar!
İş hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Belli bir zaman çalıştıktan sonra emeklilik hayali kuranlar ise erken emekli olmanın yollarını incelemeye başlıyor. Çalışma hayatında birtakım meslek gruplarında yer alanlara erken emeklilik sağlanıyor. Öyle ki o meslek gruplarında çalışanlar 60 gün, 90 gün ve 180 gün ek prim kazanırlar. İşte merak edilen detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yıpranma payı le erken emekli olabilecek meslek kodlarını açıkladı. Bir yandan EYT yasası gündemde yerini korurken, diğer yandan vatandaşlar erken emekli olabilmenin yollarını arıyor.
Ek prim günleri ile 1 sene çalıştığı zaman 15-18 ay çalışmış gibi primleri yatan çalışanlar, erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.
YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKİ OLABİLECEK MESLEK GRUPLARI 2023
Amortisman yani yıpranma payı ile birçok farklı meslek gruplarında çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu erken emeklilik hakkından ağır şartlar altında çalışanlar faydalanabiliyor.