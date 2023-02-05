EYT’siz 3 yıl sigortayı geri çekecek! 2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek...

İş hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Belli bir zaman çalıştıktan sonra emeklilik hayali kuranlar ise erken emekli olmanın yollarını incelemeye başlıyor. Çalışma hayatında birtakım meslek gruplarında yer alanlara erken emeklilik sağlanıyor. Öyle ki o meslek gruplarında çalışanlar 60 gün, 90 gün ve 180 gün ek prim kazanırlar. İşte merak edilen detaylar...