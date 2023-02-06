Primi eksik olan 1260 gün ödeyebilir! EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Emekli aylığı hesaplama...
EYT'liler emeklilik için prim hesabı yapıyor... Emeklilik için prim günü yetmeyenler isteğe bağlı sigorta ile de tamamlayabilecek. Ancak SSK'dan emeklilik için 1260 gün aşılmamalı. Konuya ilişkin merak edilen soruları sizler için yanıtladık.
06.02.2023 07:15 - Son Güncelleme: 06.02.2023 07:15
Binlerce EYT'li emeklilik için prim hesabı yapıyor. Eksik primi olanlar hakkı bulunuyorsa borçlanma ya da ihya ile bunları tamamlayabilir.
Bu imkan yoksa SSK'lılar ya fiilen bir işte çalışarak ya da 1260 günü aşmamak koşuluyla isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilecek.
Bugün itibariyle SSK'lı çalışanın yaptığı askerlik borçlanması bu sigorta kolu günlerine sayılır ancak askerliğin yapıldığı dönemin prim gününe eklenir. Askerlik borçlanmasının son 7 yıl hesabına dahil edilmesi için askerliğin de aynı dönemde yapılmış olması gerekiyor.