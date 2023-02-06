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Primi eksik olan 1260 gün ödeyebilir! EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Emekli aylığı hesaplama...

EYT'liler emeklilik için prim hesabı yapıyor... Emeklilik için prim günü yetmeyenler isteğe bağlı sigorta ile de tamamlayabilecek. Ancak SSK'dan emeklilik için 1260 gün aşılmamalı. Konuya ilişkin merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

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Hazal Ateş
06.02.2023 07:15 - Son Güncelleme: 06.02.2023 07:15
Primi eksik olan 1260 gün ödeyebilir! EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Emekli aylığı hesaplama...

Binlerce EYT'li emeklilik için prim hesabı yapıyor. Eksik primi olanlar hakkı bulunuyorsa borçlanma ya da ihya ile bunları tamamlayabilir.

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Primi eksik olan 1260 gün ödeyebilir! EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Emekli aylığı hesaplama...

Bu imkan yoksa SSK'lılar ya fiilen bir işte çalışarak ya da 1260 günü aşmamak koşuluyla isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilecek.

Primi eksik olan 1260 gün ödeyebilir! EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Emekli aylığı hesaplama...

İşte merak edilen soruların yanıtları:

Primi eksik olan 1260 gün ödeyebilir! EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Emekli aylığı hesaplama...

Hem SSK hem Bağ-Kur'lu çalışıp borçlananların primleri hangi statüye eklenir?
Askerlik, doğum gibi hizmet borçlanması, borçlanmanın yapıldığı statüdeki günlere ya da çalışılan sigorta koluna eklenir.

Primi eksik olan 1260 gün ödeyebilir! EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Emekli aylığı hesaplama...

Bugün itibariyle SSK'lı çalışanın yaptığı askerlik borçlanması bu sigorta kolu günlerine sayılır ancak askerliğin yapıldığı dönemin prim gününe eklenir. Askerlik borçlanmasının son 7 yıl hesabına dahil edilmesi için askerliğin de aynı dönemde yapılmış olması gerekiyor.

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