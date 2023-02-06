Primi eksik olan 1260 gün ödeyebilir! EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Emekli aylığı hesaplama...

Bugün itibariyle SSK'lı çalışanın yaptığı askerlik borçlanması bu sigorta kolu günlerine sayılır ancak askerliğin yapıldığı dönemin prim gününe eklenir. Askerlik borçlanmasının son 7 yıl hesabına dahil edilmesi için askerliğin de aynı dönemde yapılmış olması gerekiyor.



