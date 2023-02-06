Emekliye (SSK, Bağkur) 6.498,38 TL, Memura 12.623 TL, EYT'liye 8.500 TL MAAŞ! İlave 787 TL ödeme! %6 EK ZAM+ İntibak!
Emekli memur Temmuz 2023 zammı için belirleyici olan enflasyon verisinin ilk rakamları ortaya çıktı. Geriye ise 5 veri kaldı. TÜİK'in diğer toplam 6 aylık enflasyon rakamlarıyla Temmuz zammı kesinleşecek. Vatandaşlar Ocak enflasyonunun açıklanmasıyla 1 aylık rakamlara göre emekli ve memur maaşlarını hesaplamaya başladı. İşte kuruşu kuruşuna hesaplar.
06.02.2023 09:42 - Son Güncelleme: 06.02.2023 09:42
Memur ve emekli maaşları Ocak ayında %30 olarak belirlendi. Yılın ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte gözler Temmuz zammına ilişti. 2023 Ocak-Temmuz dönemlerinde belirlenecek enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için kesin rakam ortaya çıkacak. Bu kapsamda bazı rakamlar konuşulmaya başlandı ve ipuçları geldi. Peki, 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşına ek zam yapılacak mı? İşte en güncel maaş tablosu!