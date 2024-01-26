EYT'siz 1000-1200-1500-1800 gün toplayan erken emekli olacak! Sigorta başlangıcını 5-6-10 sene geri çekecek! 2000-2002-2011 arası SGK'lılar...

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Emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, çalışan bireylerin durumlarına göre özel emeklilik imkânları da sunulmaktadır. EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için alternatif bir çözüm olarak öne çıkan "1800 günle emeklilik" imkanı, belirli şartlara tabi olarak çalışanlara erken emeklilik kapılarını aralıyor. Ancak bu imkandan faydalanmak için belirli kriterlere uymak gerekmektedir.