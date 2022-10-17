EYT'nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! Son 2.520 günle kademeli emeklilik! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT'den payını alacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda, EYT'liler için devlet tarafından yeni açıklamalar geliyor.Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte EYT ile ilgili son durum...