Aile Bakanlığı 995-1.150 TL arası ödeme yapıyor! On beş gün içinde PTT'den alın! TC kimlik NO'su ile gelenlere geri ödemesiz nakit para! On iki ay süresince...
Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara kira yardımı ödemesi yapılıyor. Kira yardımından yararlanabilmek için bazı şartlara haiz olunması gerekiyor. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği bildirildi. Peki, Kira yardımı ne kadar, nasıl yararlanılabilir? İşte detaylar!
18.10.2022 10:14 - Son Güncelleme: 18.10.2022 10:15
Devlet tarafından birçok alanda maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara destek ödemesi sağlanıyor. Kirasını ödemekte güçlük çekenler için de para ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı 715 TL - 1.150 TL arasında kira yardımı yapıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor. Peki, kimler kira yardımından faydalanabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca kira yardımı ödeniyor. Bazı şartlar dahilinde 1.150 TL'ye kadar kira ödemeleri vatandaşların hesabına yatacak.
Düzenli bir gelire sahip olmamak
E-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılacak olan başvuru için şifresi olmayan kişiler PTT'den şifre alarak başvuru yapabiliyorlar.