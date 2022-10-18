Aile Bakanlığı 995-1.150 TL arası ödeme yapıyor! On beş gün içinde PTT'den alın! TC kimlik NO'su ile gelenlere geri ödemesiz nakit para! On iki ay süresince...

Devlet tarafından birçok alanda maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara destek ödemesi sağlanıyor. Kirasını ödemekte güçlük çekenler için de para ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı 715 TL - 1.150 TL arasında kira yardımı yapıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor. Peki, kimler kira yardımından faydalanabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!