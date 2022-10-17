TOKİ'den 500 TL'si olan yüzölçümü 500 m² arsa, 2+1, 3+1 daire! 18 yaş üzeri 7 Kasım'a kadar BAŞVURAN kazanacak! e-Devlet ve Ziraat Bankası...
TOKİ konut ve arsa başvuruları devam ediyor. 2+1, 3+1 odalı daireler uygun fiyatlarla anahtar teslim yapılacak. 81 ilde başlatılan TOKİ projesi kapsamında 250 Bin Sosyal Konut ve arsa için başvuru bedeli 500 TL alınacak. Müstakil arsalarda yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa olacak. Müşterek arsalarda da yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olacak. Konutlar vatandaşlara %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. İşte peşinat ve taksit ödemesi hakkında detaylar!
TOKİ arsa ve konut satışlarıyla ilgili detaylar gündeme geldi. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, Gazi (Kıbrıs,Kore) Vatandaşlarımız, En az %40 Engelli Vatandaşlarımız, Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız, Diğer alıcı adaylar başvurabilecek. E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabileceği gibi, dileyenler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubelerinden de başvurabilecek.
TOKİ sosyal konut projesine başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihleri arasında alınacak.
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.)
• Başvuru dönemi bitiminden sonra "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
Başvuru toplanan projeler için kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
• Projelerin ihalesi yapılıp, bağımsız bölüm listesi ve şerefiyeli satış fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte, asil hak sahipleri için "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.