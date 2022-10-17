TOKİ’den 500 TL’si olan yüzölçümü 500 m² arsa, 2+1, 3+1 daire! 18 yaş üzeri 7 Kasım’a kadar BAŞVURAN kazanacak! e-Devlet ve Ziraat Bankası...

TOKİ arsa ve konut satışlarıyla ilgili detaylar gündeme geldi. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, Gazi (Kıbrıs,Kore) Vatandaşlarımız, En az %40 Engelli Vatandaşlarımız, Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız, Diğer alıcı adaylar başvurabilecek. E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabileceği gibi, dileyenler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubelerinden de başvurabilecek.