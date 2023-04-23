EYT'nin ardından prim-yaş-yıl tablosu yinelendi! 2000-2005-2008 sigortalıya 3600 prim=15 yıl=50-55 yaşla kademeli kısmi emeklilik! Bağkur'luya 900 gün indirim, Tarım, Esnaf...
EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için yeni sistem üzerinde çalışılıyor. EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışana emeklilik yolu açıldı. Ancak bazıları çok az bir farkla EYT'yi kaçırmış oldu. Bunun için kısmi emeklilik formülü devreye girecek. Böylelikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. Yaş şartının esnetilmesi ya da EYT yasasındaki gibi bu koşulun tamamen kaldırılmasıyla kısmi emeklilik sağlanabilecek. Peki, kısmi emeklilik formülü nasıl işleyecek, kimler yararlanacak? Bağkur prim şartı düşecek mi? İşte detaylar...
EYT yasasının ardından 2 milyona yakın kişi emekli oldu. Ardından emekliliği kaçıranlar için kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. Böylelikle birçok kişinin emeklilik yolu açılmış olacak. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? Kısmi emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler...
EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi.
Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek.
EYT'Yİ KAÇIRANLARA KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ NEDİR?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:
"Kısmi emeklilik dediğimiz 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar 8 Eylül 1999 tarihinde önce kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu.