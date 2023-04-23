EYT’nin ardından prim-yaş-yıl tablosu yinelendi! 2000-2005-2008 sigortalıya 3600 prim=15 yıl=50-55 yaşla kademeli kısmi emeklilik! Bağkur’luya 900 gün indirim, Tarım, Esnaf...

EYT yasasının ardından 2 milyona yakın kişi emekli oldu. Ardından emekliliği kaçıranlar için kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. Böylelikle birçok kişinin emeklilik yolu açılmış olacak. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? Kısmi emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler...