2.887 TL taksitli 2+1 3+1 Net Brüt 86-101 m2 satılık daire! TOKİ'den yeni liste geldi başvurular başladı! 5 gün içinde 90 bin TL yatıran yaşadı! 240 ay vade, %10 peşinat...

TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Öte yandan kurada adı çıkmayanlar ev sahibi olmak için başka projeleri inceliyor. Bu kapsamda TOKİ'nin yeni ilanları yakından takip edilmeye başlandı. Son yayınlanan duyuruda, 621 bin TL'lik 2+1, 3+1 evler ayda 2.331-3.407 TL arası taksitle alıcılarını bekliyor. 240 ay vadeli konutlar için %10 peşinat isteniyor. İşte yeni ilan hakkında detaylı bilgiler...