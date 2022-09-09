EYT'liye TEK modelde 6.259 TL üstü YÜKSEK maaş hesabı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) eksiksiz prime yaş şartı İPTAL! 1997-1998-1999 sigortalılar...
EYT'liler için hazırlıklar ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmalarıyla ilgili tarih bilgisini paylaştı. Aralık gibi çalışmaların biteceğini aktaran Bilgin, tek model üzerindeki teknik çalışmanın devam ettiğini söyledi. EYT'liler bir yandan da maaş hesapları hakkında bilgiye ulaşmak istiyor. Bunun için 3 ayrı dönem hesaplaması yapılıyor. Peki, EYT Türkiye modeli neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? EYT'liler kaç TL maaş alacak? EYT'liler emekli olduklarında ne zaman maaş alacak? İşte tüm merak edilen detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar devlet kanadından gelecek adımları anbean takip ediyor. EYT için konuşulan tek model hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz; ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerine yer vermişti. EYT'liler söz konusu formülün ne olduğunu ve maaşlarının nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. Peki kaç yılında sigortalı olanlar EYT'li sayılacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? EYT'liler emekli olduklarında ne zaman maaş alacak? İşte tüm merak edilen detaylar...
İlk dönem olarak 1999'a kadar olan süreye bakılıyor. Burada aylık bağlama oranları yüksek olarak uygulanıyor ancak güncelleme katsayısı dışında başka katkı olmuyor.
İlk dönem olarak 1999'a kadar olan süreye bakılıyor. Burada aylık bağlama oranları yüksek olarak uygulanıyor ancak güncelleme katsayısı dışında başka katkı olmuyor.