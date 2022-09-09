EYT'liye TEK modelde 6.259 TL üstü YÜKSEK maaş hesabı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) eksiksiz prime yaş şartı İPTAL! 1997-1998-1999 sigortalılar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar devlet kanadından gelecek adımları anbean takip ediyor. EYT için konuşulan tek model hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz; ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerine yer vermişti. EYT'liler söz konusu formülün ne olduğunu ve maaşlarının nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. Peki kaç yılında sigortalı olanlar EYT'li sayılacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? EYT'liler emekli olduklarında ne zaman maaş alacak? İşte tüm merak edilen detaylar...