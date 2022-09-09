Yatırımcısını tir tir titretti! İslam Memiş'ten son dakika altın ve dolar yorumu! Eylül ayında pimi çekildi! Ölüm tarihini hatta saatini açıkladı

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu geldi. Son dakika tüm yatırımcıları ilgilendiriyor! Ölüm tarihi açıklandı. Piyasalarda hareketlilik başlarken piyasa kahini Memiş son durumu değerlendirdi. Memiş, Avrupa Merkez Bankasının faizi 75 baz puan artırmasıyla ilgili, ''2023 yılının ortasına kadar enflasyon devam edecek. Avrupa ekonomisini güzel günler beklemiyor. Fed'in ise 50 baz puan artırması öngörülüyor'' ifadelerini kullandı. İşte altın ve dolarda son durum değerlendirmesi...