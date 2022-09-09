Yatırımcısını tir tir titretti! İslam Memiş'ten son dakika altın ve dolar yorumu! Eylül ayında pimi çekildi! Ölüm tarihini hatta saatini açıkladı
Finans analisti İslam Memiş altın ve doları yorumladı. Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 75 baz puan artırmasıyla piyasalarda hareketlilik başladı. Altın almak satmak isteyenler gram, yarım, çeyrek, tam, ata altın ve cumhuriyet altınının geleceğini öğrenmek istiyor. Düğünü olanlar, borcunu altın olarak verecek olanlar dikkat! Görmedim, duymadım, bilmiyorum demeyin. Memiş dolar için Eylül sonunda düşüş beklediğini belirtirken altın için ise yatırımcısını tedirgin edecek ifadeler kullandı. İşte detaylar...
09.09.2022 13:33 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:33
İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu geldi. Son dakika tüm yatırımcıları ilgilendiriyor! Ölüm tarihi açıklandı. Piyasalarda hareketlilik başlarken piyasa kahini Memiş son durumu değerlendirdi. Memiş, Avrupa Merkez Bankasının faizi 75 baz puan artırmasıyla ilgili, ''2023 yılının ortasına kadar enflasyon devam edecek. Avrupa ekonomisini güzel günler beklemiyor. Fed'in ise 50 baz puan artırması öngörülüyor'' ifadelerini kullandı. İşte altın ve dolarda son durum değerlendirmesi...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolarla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak yıl sonu beklentisini açıkladı.