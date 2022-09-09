Öğrencilere karşılıksız 2.572 TL dağıtılıyor! Paralar İBAN hesaplarına geçmeye başladı! e-Devlet'ten başvur ATM'den al! Öğrenim belgesi ile...
Yoksulluk çeken ve çocuğunu çeşitli nedenlerle okutamayan ailelere devlet para yardımı yapıyor. Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL'den 2.572 TL'ye çıkarıldı" dedi. SED başvuruları e-Devlet üzerinden geçekleştirilebiliyor. Zor durumdaki ailelinin durumuna göre sürekli ve geçici olarak veriliyor. Söz konusu bu yardım parası ailelere karşılıksız, geri ödemesiz dağıtılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden yararlanmak isteyenler için başvuru detayları haberimizde!
Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri her yıl milyonlarca aileye yapılıyor. Çocuklarına bakamayacak kadar zor durumda olan ailelere, evlatlarının bakımı için yardım parası veriliyor. Bu parayı alabilmek için bazı şartları sağlamanız gerektiğini belirtelim. Aile Bakanlığı ilk okuldan, yüksek öğretime kadar sürecek desteklerden istifade edecek olan öğrencilerden aranan şartları belirtti. Peki SED ödemesi nedir? 2.572 TL kimlere veriliyor? e-Devlet'ten başvuran parasını ATM'den alabilitor. Başvurusu kabul edilenlerin paraları İBAN hesaplarına geçmeye başladı bile. İşte detaylar...
BAŞVURU ŞARTLARI
Çocuğun hakkında bakıma muhtaç tedbiri konulan. Fakat, destek verilmesi halinde ailesi veya yakının yanında öğrenim hayatını idam ettire bileceklere,
Ekonomik anlamda yoksulluk çekip, şayet destek görmemesi durumunda çocuklarını korumaya muhtaç duruma düşüreceklere.
Koruyucu aile yanında yada Sosyal Hizmet Kuruluşlarından yaş sınırından ötürü ayrılan, meslek edinme kurslarına katılmasına rağmen herhangi bir yerde çalışmayan,
Doğal bir felaket yada geçirmiş olduğu ağır bir hastalık dan dolayı maddi kazanca sahip olmayanlar,
Eşinden ayrılmış ihtiyaç sahibi dul kadınlarının bakmakta zorluk çektikleri çocuklarına, SED yardım parası verilmektedir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuru için bir kaç seçeneğiniz bulunuyor;
Sosyal Hizmet Merkezi veya Aile ve Sosyal İşler Politikalar il Müdürlüklerine
e-Devlet Üzerinden
Sosyal Hizmet Merkezi veya Aile ve Sosyal İşler Politikalar il müdürlüklerine bu destek istifade etmek için dilekçe doldurmanız gerekir.