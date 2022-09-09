Öğrencilere karşılıksız 2.572 TL dağıtılıyor! Paralar İBAN hesaplarına geçmeye başladı! e-Devlet’ten başvur ATM’den al! Öğrenim belgesi ile...

Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri her yıl milyonlarca aileye yapılıyor. Çocuklarına bakamayacak kadar zor durumda olan ailelere, evlatlarının bakımı için yardım parası veriliyor. Bu parayı alabilmek için bazı şartları sağlamanız gerektiğini belirtelim. Aile Bakanlığı ilk okuldan, yüksek öğretime kadar sürecek desteklerden istifade edecek olan öğrencilerden aranan şartları belirtti. Peki SED ödemesi nedir? 2.572 TL kimlere veriliyor? e-Devlet'ten başvuran parasını ATM'den alabilitor. Başvurusu kabul edilenlerin paraları İBAN hesaplarına geçmeye başladı bile. İşte detaylar...