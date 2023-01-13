EYT'de 45 meslek kodu primiyle erken emeklilik! EYT'yi kaçıranlar için 1 ay sigortayı geri çekecek! +90 gün ekleniyor! 2000'den sonra işe girişi olanlar...

Milyonlarca kişinin beklediği EYT yasasında son düzlüğe girildi. Düğümünü Başkan Erdoğan'ın çözdüğü EYT düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Yasa beklenirken birçok farklı detay da önümüze çıkmaya devam ediyor. Bu kritik ayrıntılar milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açıyor. Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı, her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik yolunu açıyor ve sigorta başlangıcını geriye çekiyor. Peki, kimler bu kapsama girecek? İşte merak edilenler!