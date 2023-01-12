11.000 TL emekli promosyon zammı! Ocak 2023 ÜCRET LİSTESİ yayınlandı! SSK, Bağkur, EYT'liye ek maaş! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Yapı Kredi, İş...
Emekli promosyon kampanyaları yeni yılla birlikte sıklıkla araştırılıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası gözler promosyon kampanyalarına çevrildi. EYT'lilerin emekli olmasıyla birlikte bankaların büyük bir yarışa girmesi bekleniyor. Çoğu banka Ocak ayı promosyon ücretlerini duyurdu. Ek ödemelerle birlikte birçok kazanç sağlanılabiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesi veren banka hangisi? Ocak ayı promosyon ödemeleri kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
12.01.2023 13:25 - Son Güncelleme: 12.01.2023 13:33