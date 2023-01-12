Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 11.000 TL emekli promosyon zammı! Ocak 2023 ÜCRET LİSTESİ yayınlandı! SSK, Bağkur, EYT'liye ek maaş! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Yapı Kredi, İş...

11.000 TL emekli promosyon zammı! Ocak 2023 ÜCRET LİSTESİ yayınlandı! SSK, Bağkur, EYT'liye ek maaş! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Yapı Kredi, İş...

Emekli promosyon kampanyaları yeni yılla birlikte sıklıkla araştırılıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası gözler promosyon kampanyalarına çevrildi. EYT'lilerin emekli olmasıyla birlikte bankaların büyük bir yarışa girmesi bekleniyor. Çoğu banka Ocak ayı promosyon ücretlerini duyurdu. Ek ödemelerle birlikte birçok kazanç sağlanılabiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesi veren banka hangisi? Ocak ayı promosyon ödemeleri kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
12.01.2023 13:25 - Son Güncelleme: 12.01.2023 13:33
11.000 TL emekli promosyon zammı! Ocak 2023 ÜCRET LİSTESİ yayınlandı! SSK, Bağkur, EYT’liye ek maaş! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Yapı Kredi, İş...

Emekli promosyon ödemeleri maaş zamlarının ardından sıkı takibe alındı. Özellikle EYT yasasının yürürlüğe girmesine az bir zaman kala bankaların güncel kampanyalarında artışa gitmesi bekleniyor. Peki, emekli promosyonları kaç TL oldu? İşte banka banka ödemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
11.000 TL emekli promosyon zammı! Ocak 2023 ÜCRET LİSTESİ yayınlandı! SSK, Bağkur, EYT’liye ek maaş! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Yapı Kredi, İş...

23 BİN TL TAHMİNİ

EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişinin emekli olması beklenirken bir yandan da en çok merak edilen konulardan biri emekli promosyonları oldu. 7.500 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonun 23 bin TL'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

11.000 TL emekli promosyon zammı! Ocak 2023 ÜCRET LİSTESİ yayınlandı! SSK, Bağkur, EYT’liye ek maaş! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Yapı Kredi, İş...

Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bankalar 23 bin liraya varan promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor.

11.000 TL emekli promosyon zammı! Ocak 2023 ÜCRET LİSTESİ yayınlandı! SSK, Bağkur, EYT’liye ek maaş! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Yapı Kredi, İş...

Bu rakamlar iddia olup her emekli maaşına göre promosyon ödeme tutarları da farklılık göstermektedir.

11.000 TL emekli promosyon zammı! Ocak 2023 ÜCRET LİSTESİ yayınlandı! SSK, Bağkur, EYT’liye ek maaş! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Yapı Kredi, İş...

BANKALARDA EYT HAZIRLIĞI

Emekliye bankalardan yüksek promosyon fırsatı sunuluyor.

SON DAKİKA