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Haberler Ekonomi EYT’liye ortalama 8.733 TL maaş! ! Gözler salı gününe çevrildi! Süreç nasıl ilerleyecek? Nasıl başvuru yapılacak? Aylık ne zaman bağlanacak?

EYT’liye ortalama 8.733 TL maaş! ! Gözler salı gününe çevrildi! Süreç nasıl ilerleyecek? Nasıl başvuru yapılacak? Aylık ne zaman bağlanacak?

Milyonlara emeklilik yolunu açan düzenleme TBMM komisyonundan geçti, Salı günü de Genel Kurul'a geliyor. EYT'lilerin ortalama maaşı SSK'lılarda 7 bin 797, Bağ-Kur'lularda 5 bin 811, Emekli Sandığı'nda 12 bin 389 lira olarak hesaplandı.

04.02.2023 06:52 - Son Güncelleme: 04.02.2023 06:52
EYT’liye ortalama 8.733 TL maaş! ! Gözler salı gününe çevrildi! Süreç nasıl ilerleyecek? Nasıl başvuru yapılacak? Aylık ne zaman bağlanacak?

Yaş şartını kaldırarak milyonlara emeklilik yolunu açan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

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EYT’liye ortalama 8.733 TL maaş! ! Gözler salı gününe çevrildi! Süreç nasıl ilerleyecek? Nasıl başvuru yapılacak? Aylık ne zaman bağlanacak?

Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM maratonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT’liye ortalama 8.733 TL maaş! ! Gözler salı gününe çevrildi! Süreç nasıl ilerleyecek? Nasıl başvuru yapılacak? Aylık ne zaman bağlanacak?

Bu ay başvuranların aylıkları 1 Mart'tan itibaren hesaplanmaya başlanacak.

EYT’liye ortalama 8.733 TL maaş! ! Gözler salı gününe çevrildi! Süreç nasıl ilerleyecek? Nasıl başvuru yapılacak? Aylık ne zaman bağlanacak?

Teknik nedenden dolayı bir gecikme yaşansa dahi hak kaybı olmayacak. 1 Mart'tan itibaren biriken tüm maaşlar ödenecek.

EYT’liye ortalama 8.733 TL maaş! ! Gözler salı gününe çevrildi! Süreç nasıl ilerleyecek? Nasıl başvuru yapılacak? Aylık ne zaman bağlanacak?

KOLAY BAŞVURU
EYT'liler emekli aylığı için başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek.

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