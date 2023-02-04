EYT’liye ortalama 8.733 TL maaş! ! Gözler salı gününe çevrildi! Süreç nasıl ilerleyecek? Nasıl başvuru yapılacak? Aylık ne zaman bağlanacak?
Milyonlara emeklilik yolunu açan düzenleme TBMM komisyonundan geçti, Salı günü de Genel Kurul'a geliyor. EYT'lilerin ortalama maaşı SSK'lılarda 7 bin 797, Bağ-Kur'lularda 5 bin 811, Emekli Sandığı'nda 12 bin 389 lira olarak hesaplandı.
04.02.2023 06:52 - Son Güncelleme: 04.02.2023 06:52
Yaş şartını kaldırarak milyonlara emeklilik yolunu açan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM maratonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.