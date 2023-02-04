Yaş şartını kaldırarak milyonlara emeklilik yolunu açan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM maratonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu ay başvuranların aylıkları 1 Mart'tan itibaren hesaplanmaya başlanacak. Teknik nedenden dolayı bir gecikme yaşansa dahi hak kaybı olmayacak. 1 Mart'tan itibaren biriken tüm maaşlar ödenecek.

KOLAY BAŞVURU

EYT'liler emekli aylığı için başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek. Böylece sosyal güvenlik merkezlerinde bekleme derdi olmayacak, evinden işyerinden başvuruda bulunabilecek.Hizmet birleştirmesi, borçlanmaların hizmete yansıtılması, emekli aylığı tutarı gibi bütün işlemler internetten takip edilebilecek.AYLIK NE KADAR OLACAK?

Teklif sahiplerinden AK Partili Uğur Aydemir, vekillerin sorularını yanıtlarken, ortalama emekli aylığının SSK'lılarda 7 bin 797, Bağ-Kur'lularda 5 bin 811, Emekli Sandığı iştirakçilerinde ise 12 bin 389 lira olacağını anlattı. Aydemir, ortalama aylığın da 8 bin 733 lira olacağını söyledi. HIZLA BAĞLANACAK

Yasa teklifi görüşmelerinde komisyona bilgi veren SGK Başkanı Kürşad Arat, aylık bağlama oranında bir değişiklik olmayacağını belirterek, "Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira" dedi. Teknik altyapı için uzun süreden beri çalıştıklarını aktaran Arat, "Talepleri alıp en hızlı şekilde sisteme sokacağız" değerlendirmesini yaptı.4 GÜNDE 1.1 MİLYON BAŞVURU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartını tamamen kaldırdıklarını duyurduğu 28 Aralık akşamından 31 Aralık'a kadar 1.1 milyon kişi hizmet borçlanması için SGK'ya başvurdu.Borçlanma talebinde bulunulan tutar 44 milyar liraya ulaştı, ödemeler Şubat ayı sonuna doğru gerçekleştirilecek. Aralık'ta başvuranlar 1 Ocak'ta yeni asgari ücretle oluşan yüzde 54.66'lık artıştan etkilenmeyecek. İşveren tarafı teknik nedenlerden dolayı işlemlerin daha uzun sürebileceğini belirterek, 10 günlük sürenin uzatılmasını istedi. Komisyon'da sürenin bir ay daha uzatılması görüşü ağırlık kazanırken, değişikliğin Genel Kurul aşamasında yapılması bekleniyor.

HEMEN EMEKLİ OLACAKLARIN 1.7 MİLYONU ERKEK

4A'LI (SSK)

KADIN: 279.261

ERKEK: 1.382.340

TOPLAM: 1.661.601

4B'Lİ (BAĞ-KUR)

KADIN: 10.645

ERKEK: 77.981

TOPLAM: 88.6264C (KAMU)

KADIN: 187.933

ERKEK: 308.218

TOPLAM: 496.151

GENEL TOPLAM

KADIN: 477.839

ERKEK: 1.768.539

TOPLAM: 2.246.378İŞÇİLERİN 1.4 MİLYONU ÇALIŞIYOR

HEMEN EMEKLI OLACAK KİŞİ 2.246.378

ORTALAMA YAŞ 48.5EMEKLİLİĞE KALAN SÜRE (ORT.)

6.3 yıl ÇALIŞANLAR 1.7 milyon

4A'lının 1.4 milyonu