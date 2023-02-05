4a,4b, emekli sandığı 3600,5075,5975 PRİME şart mart yok! SGK, Bağ-Kurlu cup diye EYT kesesine girecek! EYT 3600 SON DAKİKA! Kısmi emeklilik ANONSU!

3600 prim günü EYT kapsamında mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis'e geldi. Uzun zamandır beklenen teklifin önümüzdeki hafta da yasalaşması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesini 7 Şubat Salı günü Genel Kurul gündemine almayı planlıyoruz" demişti. Bu nedenle EYT kısmi emeklilik hakkında birçok detay merak edildi. İşte EYT 3600 son dakika gelişmeleri...