3x52 adet 25 TL’ye satışta! Bedava gibi fiyata dağıtılıyor! Tekstil, teknolojik aletler... Şubat ayı geldi ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı!

MÜŞTERİLERİMİZE HOŞ BİR SÜRPRİZ

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunmuştu. Demirel şunları söylemişti: ''Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.