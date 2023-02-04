3x52 adet 25 TL'ye satışta! Bedava gibi fiyata dağıtılıyor! Tekstil, teknolojik aletler... Şubat ayı geldi ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı!
81 ildeki tüm ŞOK marketlerde dev indirim başladı! ŞOK'un yeni aktüel ürünlet kataloğu çıktı. Bu hafta tüm ŞOK marketlerde geçerli olacak! Şubat ayının güncel kampanyasını duyuran ŞOK marketleri yeni kataloğu yayımladı. 25 TL üzeri alışverişlerde 3x52 adet Uni Baby Islak Havlu 3'lü 25 TL'ye düştü. Ayrıca geçtiğimiz ay Tarım Kredi Kooperatifleri yoluyla piyasayı düzenlemek adına önemli bir hamle gerçekleştiren hükümete, sektörden de önemli bir destek gelmişti. Şok Marketler de Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı almıştı.
ŞOK'un Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bir çok ürün bedava gibi bir fiyata satılıyor. Vatandaşlar undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana onlarca ürünü bu hafta indirili fiyatıyla satın alabilecek. ŞOK zincir marketlerinin Ocak ayı 1000 üründe fiyat sabitleme uygulaması yoğun ilgi görmüştü. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? Hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu...
1000 ÜRÜNDE OCAK AYI BOYUNCA FİYATLAR SABİT KALMIŞTI
Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlemişti. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabit kalmıştı.
MÜŞTERİLERİMİZE HOŞ BİR SÜRPRİZ
ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunmuştu. Demirel şunları söylemişti: ''Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.
ENFLASYON BASKILAMASINDA ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYORUZ
Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. Biz, ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz.
HER GÜN DÜŞÜK FİYAT POLİTİKASI
Şimdiye kadar "Birlikten Berekete" yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.