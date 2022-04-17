EYT'liye kıdem tazminatı hakkı! Minimum 10 bin 596 lira ödeniyor! Prim, yıl şartını tamamlamak yeterli! SGK'dan tek belgeyle BAŞVUR AL!
Emeklilikle ilgili yeni detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlayanlar kendi isteği ile işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun için de SGK'dan kıdem tazminatı ile ilgili yazı almak gerekiyor. Süreç SGK'dan emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlandığına dair bir yazı alınması ve bununla birlikte iş yerine başvuru yapılmasıyla başlıyor. Öte yandan emeklilik, evlilik veya askerlik gibi nedenlerle işten ayrılmada ihbar sürelerine uyulması da gerekmiyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
17.04.2022 16:44 - Son Güncelleme: 17.04.2022 16:44
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi. Özel sektörde yer alan milyonlarca vatandaşın en önemli sigortası kıdem tazminatıdır. Çalışanların haklarının korunması adına sağlanan kıdem tazminatı uygulamasında, çalışanların istifa halinde ödeme almalarını gerçekleştiren düzenlemeler mevcut. Öte yandan, Emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlayanlar kendi isteği ile işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. İşte konu hakkında detaylar...
Emeklilik için prim ve yılını tamamlayanlar kendi isteği ile ayrılarak tazminatını alabiliyor. Bunun için SGK'dan kıdem tazminatı yazısı almak gerekiyor...