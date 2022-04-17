Trakya’daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı eleman bulamıyor

Ayrıca Çin'de enerji sıkıntısı nedeniyle oluşan üretimin daralmasına yol açan bu durum da Avrupa'da bazı sektörlerin ülkemizi tercih etmesine neden oldu. İstanbul'da sanayi arsa fiyatlarındaki büyük değer artışı nedeniyle sanayiciler Trakya Bölgesi'ni tercih ederek yatırımları bölgemizde yapmaları da personel ihtiyacının oluşumuna neden oldu.