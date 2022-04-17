Trakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı eleman bulamıyor
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, Türkiye'nin artan ihracatına karşılamak için fabrikaların üretimini artırdığını ancak Trakya'da bulunan 24 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların eleman sıkıntısı yaşadığını söyledi. Noyan, "Özellikle bölgemizde tekstil gibi emek yoğun sektörlerdeki yatırım artışı da personel ihtiyacı oluşturmaktadır" dedi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, ülkenin artan ihracatı nedeniyle firmaların üretimde kapasite artırmaya başlamasıyla birlikte Trakya'da bulunan 24 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaya başladığını söyledi. Trakya'nın ulaşım, Avrupa ülkelerine yakınlığı nedeniyle cazibesinin olduğunu belirten Noyan, şunları söyledi:
"Bölgeye olan talebin artması ile daha önce pek görmediğimiz ve duymadığımız, radyo, yerel gazeteler, servis araçları, sosyal medya ve fabrika duvarlarına asılan eleman aranıyor, ilanlarını çok sık duymaya ve görmeye başladık. Pandemi sonrası çarkların dönmeye başlamasıyla ihracatta meydana gelen artış üretimde kapasite artışı için sanayicilerimizi yeni yatırımlar yapmaya yöneltti.
Ayrıca Çin'de enerji sıkıntısı nedeniyle oluşan üretimin daralmasına yol açan bu durum da Avrupa'da bazı sektörlerin ülkemizi tercih etmesine neden oldu. İstanbul'da sanayi arsa fiyatlarındaki büyük değer artışı nedeniyle sanayiciler Trakya Bölgesi'ni tercih ederek yatırımları bölgemizde yapmaları da personel ihtiyacının oluşumuna neden oldu.
Özellikle hizmet sektöründe, part time çalışan öğrencilerin memleketlerine dönerek online eğitim görmeleri bölgede personel açığı oluşturdu. Üniversite mezunlarının istihdam konusu halen sıkıntılı, burada meydana gelen yığılma işçi talebinde ihtiyacın artmasına yol açtı. Özellikle bölgemizde tekstil gibi emek yoğun sektörlerdeki yatırım artışı da personel ihtiyacı oluşturmaktadır."