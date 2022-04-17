Akdeniz, Ege ve Marmara’yı birbirine bağlayacak! İki şehir arası 3 saate düşecek! Denizli-Aydın otoyolunun yarısı tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar hızla devam ediyor.

16 Kasım 2020 tarihinde temeli atılan projeyle Türkiye'nin önemli tarım, turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin, mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı'na ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ne ve aynı şekilde Akdeniz'e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanması hedefleniyor.