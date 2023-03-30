EYT'liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! %20 daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...
EYT'de yüksek maaş hesabı başladı. EYT'liler ilk maaşını alabilmek SGK'ya başvuruları devam ediyor. Mart ayının sonuna kadar başvuru yapan EYT'liler, nisan itibarıyla maaşlarını alabilecekler. Milyonlarca emekli için kritik tarih verildi. Bu tarihten önce başvuranlara yüksek yatabilir. İşte yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler...
30.03.2023 16:04 - Son Güncelleme: 30.03.2023 16:04
MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de sosyal güvelik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor.
1) 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem.
2) 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem.
3) 1 Ekim 2008 sonrası dönem.