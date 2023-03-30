RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! %20 daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

EYT'liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! %20 daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

EYT'de yüksek maaş hesabı başladı. EYT'liler ilk maaşını alabilmek SGK'ya başvuruları devam ediyor. Mart ayının sonuna kadar başvuru yapan EYT'liler, nisan itibarıyla maaşlarını alabilecekler. Milyonlarca emekli için kritik tarih verildi. Bu tarihten önce başvuranlara yüksek yatabilir. İşte yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler...

takvim.com.tr
30.03.2023 16:04 - Son Güncelleme: 30.03.2023 16:04
EYT’liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! Daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

SGK'ya mart ayının sonuna kadar başvuru yapan EYT'liler nisan ayı içerisinde maaşlarını alacak. Nisan ayında alınan maaşlar ikramiyelerle birlikte katmanlı bir şekilde yatacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! Daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

SON TARİH 31 MART

Emekli maaşını bayram ikramiyesiyle katmanlı oalrak almak isteyenler için son başvuru günü 31 Mart 2023 olarak belirtildi.

EYT’liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! Daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

"NİSAN'DA ALAMAYANLAR MAYIS'TA ÇİFT MAAŞ ALACAK"

Ayrıca nisan ayından maaş alamayanlar mayıs ayında çift maaş alacaklar.

EYT’liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! Daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMA FORMÜLÜ

Emekli olduğunuz zaman alacağınız maaşı çalışırken belirlemek biraz da sizin elinizde.

EYT’liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! Daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de sosyal güvelik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor.

1) 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem.

2) 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem.

3) 1 Ekim 2008 sonrası dönem.

SON DAKİKA