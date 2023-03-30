EYT'liye KATMANLI MAAŞ hesabı! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! SON 1 GÜN! %20 daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de sosyal güvelik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor.

1) 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem.

2) 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem.

3) 1 Ekim 2008 sonrası dönem.