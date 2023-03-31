A101 31 Mart aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta araba var! 119.990 TL'ye satışa girdi, motor gücü 2.0 kw! ücretsiz teslim 30 + 2 yıl garanti!

A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda özellikle elektrikli araç dikkat çekti. Hem taksit, hem 30 gün içinde ücretsiz teslim imkanı elektrikli arabaya ilgiyi arttırdı. Sadece bu haftaya özel 119.990 TL'ye satışa girdi. Motor gücü, menzili, azami hızı gibi tüm detay özelliklerine de katalogda yer verildi. Üstelik 2 yıl garantisi de cabası. İşte A101 30 Mart 2023 güncel katalog...