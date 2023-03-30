Tam hatırlamayanlar hemen baksın! SGK sorgulama ekranı açıldı! Unutanın hakkı yanıyor! IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak!
SGK'nın unutulan ödemeleri için e-Devlet SGK sorgulama platformu kullanılabiliyor. Bu platform aracılığıyla kalan ödemeleriniz sorgulanabiliyor. Sorgulama işlemi için ilk adım olarak e-Devlet'te yer alan arama alanına SGK şahıs ödemesi yazmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan SGK şahıs ödeme sorgulama alanına tıklayarak adınıza yatırılan bir para olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Bu ödemelerin nasıl sorgulanacağı ve hangi desteklerin verildiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için kapsamlı tüm bilgileri aktarıyoruz.
30.03.2023 14:35 - Son Güncelleme: 30.03.2023 14:35
Tam hatırlamayanlar hemen baksın. SGK sorgulama ekranı açıldı. Unutanın hakkı yanıyor. IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak. SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan destek başvuruları kolaylıkla yapılabiliyor. 2023 yılının ilk gününden itibaren ise ödemelerde bir artış meydana geldi. Başvuru süreci olumlu sonuçlandıktan sonra destek alacakların banka hesaplarına veya PTT'ye ödemeleri yapılıyor.
VERİLEN DESTEK ÖDEMELERİ NELERDİR?
SGK tarafından sunulan destek ödemeleri arasında iş görememezlik ödemesi, süt parası, eğitim desteği, çeyiz desteği ve emzirme ödeneği yer almaktadır.