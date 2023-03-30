RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Tam hatırlamayanlar hemen baksın! SGK sorgulama ekranı açıldı! Unutanın hakkı yanıyor! IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak!

Tam hatırlamayanlar hemen baksın! SGK sorgulama ekranı açıldı! Unutanın hakkı yanıyor! IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak!

SGK'nın unutulan ödemeleri için e-Devlet SGK sorgulama platformu kullanılabiliyor. Bu platform aracılığıyla kalan ödemeleriniz sorgulanabiliyor. Sorgulama işlemi için ilk adım olarak e-Devlet'te yer alan arama alanına SGK şahıs ödemesi yazmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan SGK şahıs ödeme sorgulama alanına tıklayarak adınıza yatırılan bir para olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Bu ödemelerin nasıl sorgulanacağı ve hangi desteklerin verildiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için kapsamlı tüm bilgileri aktarıyoruz.

30.03.2023 14:35 - Son Güncelleme: 30.03.2023 14:35
Tam hatırlamayanlar hemen baksın! SGK sorgulama ekranı açıldı! Unutanın hakkı yanıyor! IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak!

Tam hatırlamayanlar hemen baksın. SGK sorgulama ekranı açıldı. Unutanın hakkı yanıyor. IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak. SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan destek başvuruları kolaylıkla yapılabiliyor. 2023 yılının ilk gününden itibaren ise ödemelerde bir artış meydana geldi. Başvuru süreci olumlu sonuçlandıktan sonra destek alacakların banka hesaplarına veya PTT'ye ödemeleri yapılıyor.

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Tam hatırlamayanlar hemen baksın! SGK sorgulama ekranı açıldı! Unutanın hakkı yanıyor! IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak!

VERİLEN DESTEK ÖDEMELERİ NELERDİR?

SGK tarafından sunulan destek ödemeleri arasında iş görememezlik ödemesi, süt parası, eğitim desteği, çeyiz desteği ve emzirme ödeneği yer almaktadır.

Tam hatırlamayanlar hemen baksın! SGK sorgulama ekranı açıldı! Unutanın hakkı yanıyor! IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak!

EMZİRME ÖDENEĞİ

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilmektedir.

Tam hatırlamayanlar hemen baksın! SGK sorgulama ekranı açıldı! Unutanın hakkı yanıyor! IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak!

2020 yılı için bu rakam 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL ve 2023 yılı için 520,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tam hatırlamayanlar hemen baksın! SGK sorgulama ekranı açıldı! Unutanın hakkı yanıyor! IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak!

EVDE BAKIM MAAŞI

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı, 2023 yılında 4 bin 337 TL'ye yükseldi.

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