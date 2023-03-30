Tam hatırlamayanlar hemen baksın. SGK sorgulama ekranı açıldı. Unutanın hakkı yanıyor. IBAN numaranıza toplu ödeme yapılacak. SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan destek başvuruları kolaylıkla yapılabiliyor. 2023 yılının ilk gününden itibaren ise ödemelerde bir artış meydana geldi. Başvuru süreci olumlu sonuçlandıktan sonra destek alacakların banka hesaplarına veya PTT'ye ödemeleri yapılıyor.