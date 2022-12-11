Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Borçlanma-ihya için ne ödenecek? Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak?

EYT'liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Borçlanma-ihya için ne ödenecek? Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler kolları sıvadı. Borçlanma ve ihya gibi imkanlar ön plana çıktı. Asgari ücret formülleri ise Ocak ayına kalanların 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasına en az 860, yurt dışı borçlanmasına bin 120 lira fark ödeyeceğini ortaya koydu...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
11.12.2022 06:53 - Son Güncelleme: 11.12.2022 06:53
EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Borçlanma-ihya için ne ödenecek? Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede son viraja girildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Borçlanma-ihya için ne ödenecek? Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak?

Düzenlemenin bu ay Meclis'e sevk edilmesi beklenirken, prim gününü tamamlamak isteyenler ise borçlanma ve ihya imkanlarına yöneldi.

EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Borçlanma-ihya için ne ödenecek? Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak?

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor.

EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Borçlanma-ihya için ne ödenecek? Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak?

En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Buna göre; bu yıl bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 69,02 lira ödüyor.

EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Borçlanma-ihya için ne ödenecek? Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak?

Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 49 bin 697 lira 28 kuruş ödeniyor.

SON DAKİKA