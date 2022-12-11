EYT'liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Borçlanma-ihya için ne ödenecek? Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak?
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler kolları sıvadı. Borçlanma ve ihya gibi imkanlar ön plana çıktı. Asgari ücret formülleri ise Ocak ayına kalanların 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasına en az 860, yurt dışı borçlanmasına bin 120 lira fark ödeyeceğini ortaya koydu...
11.12.2022 06:53 - Son Güncelleme: 11.12.2022 06:53
Düzenlemenin bu ay Meclis'e sevk edilmesi beklenirken, prim gününü tamamlamak isteyenler ise borçlanma ve ihya imkanlarına yöneldi.