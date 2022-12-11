Maaşlara ‘ek gösterge’ zammı! Milyonlarca memur ve emekliye Ocak'ta 2500 TL artış fırsatı!
Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammının yanı sıra bir artışı da yeni ek göstergelerle alacak. 30 yıllık hizmeti olanlardan ek göstergesi 2200-3000'den 3600'e çıkanların emekli aylığı mevcut katsayıya göre bin 749 ile bin 971 artacak...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşların artacağı, yeni ek göstergelerin yürürlüğe gireceği Ocak ayına çevrildi.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine ilişkin çalışma yaptıklarını duyururken; yasalaşan düzenleme de 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Bu düzenlemeyle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.
Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkarılacak.