EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! Nisan'da maaş almadan para yağacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam!

Emekliye 7.500 TL ödeme! EYT'liler için geri sayım başladı. İlk maaşını 1 Nisan'da alacak emekliler aynı zamanda bayram ikramiyesi ve promosyon hakkından faydalanacaklar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. EYT şartlarını taşıyan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi ilk maaşlarını Nisan ayında alacağı belirtildi.