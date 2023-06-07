EYT'liye bayram öncesi müjdeli haber geldi! SGK dilekçeyle başvuranın hesabına 25.500 TL geçti! Peş peşe 3 fırsatla bingo diyeceksiniz!
EYT düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından 2 milyondan fazla kişiye birlikte emeklilik kapısı açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları EYT başvuruları için çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Bu süreçte maaşlarının geciken EYT'liler için ise sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. Bu gelişmeye göre 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor. Öte yandan emekli maaşınız bağlandığı an 25.500 TL'nin yanında 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ve 2.000 TL ikramiye alarak 3'lü fırsat şansı doğuyor.
07.06.2023 12:35 - Son Güncelleme: 07.06.2023 12:35
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı bağlanması için bekleyen EYT'lilere nakit avans imkanı sunuyor. Bu yeni düzenleme ile EYT'liler, emekli aylıklarının bağlanması sürecinde maddi sıkıntı yaşayan kişiler için geçici bir çözüm sunuluyor. 2 Haziran itibariyle başlayan uygulama kapsamında, EYT'liler SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Nakit avans ödemeleri başvurunun değerlendirilmesi ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.
Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.